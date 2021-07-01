أمير الباحة يشيد بفكرة إنشاء نادي المخواة الرياضي

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بفكرة إنشاء نادي المخواة الرياضي، مثمناً الجهود التي يقوم بها أعضاء النادي في استكمال الإجراءات النهائية لتسجيل النادي ضمن منصة “نافس” التي أطلقتها وزارة الرياضة مؤخرا والتي تشرك القطاع الخاص بشكل أساسي في مجال استثماري مهم ويعتبر أحد مرتكزات رؤية 2030، مشيرا سموه إلى أهمية مثل هذه الأفكار وهذا التوجه والذي سينعكس على أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتأتي فكرة تأسيس نادي المخواة الرياضي بعد قرار وزارة الرياضة الذي صدر في منتصف الأسبوع الماضي, والذي أعلن معه رجل الأعمال ماشي بن محمد العُمري رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة عن الاستثمار في هذا المجال المهم وبدأت فكرة تأسيس النادي.

يشار إلى أنه جرى البدء في استكمال إجراءات التسجيل والاعتماد وقطع مسافات مهمة من خلال اختيار موقع النادي والذي اختير في منطقة ” العوفة “، حيث يعمل حاليا على استكمال الاشتراطات الخاصة بتجهيز المقرات والصالات والملاحق الرياضية ومبنى النادي، إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة في هذا الشأن.