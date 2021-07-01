برعاية سمو محافظ حفر الباطن تخريج أول دفعة من “برنامج الوبائيات التطبيقية الأساسية” على مستوى المملكة

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تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن كرُم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري اليوم خريجي أول دفعة من “برنامج الوبائيات التطبيقية الأساسية” على مستوى المملكة وذلك في قاعة التدريب في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن بحضور المشرف العام على برنامج الوبائيات الحقلي بالوزارة الدكتور سامي بن سعيد المدرع ، ومدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي ، ، ومدير فرع وزارة البيئة و الزراعة والمياه بحفر الباطن المهندس عبدالعزيز اليوسف ونائب المشرف العام على برنامج الوبائيات الحقلي الدكتور عبد العزيز المشعل ، والدكتورة جوانا جنيس ممثلة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الامريكية.

وثمن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية رعاية سمو محافظ حفر الباطن لهذا البرنامج والذي يهدف إلى بناء القدرات الوبائية ضمن قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة وشركائها لا سيما على مستوى المناطق من خلال تعزيز رصد الصحة العامة، وتحسين الكشف، والاستقصاء والاستجابة للفاشيات، والتواصل الأكثر فعالية، اضافة لتحسين توافر البيانات واستخدامها لأغراض صنع القرار، سواء خلال الأحوال العادية او أثناء الأزمات.

بدوره رحب مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر الصافي بالحضور في حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الوبائيات التطبيقية الأساسية برعاية كريمة من صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطط وزارة الصحة ممثلة بوكالة الوزارة للصحة العامة لدراسة الأوبئة والتعرف على الطرق المناسبة لمكافحتها وتعزيز العمل التكاملي بين المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والجهات ذات الصلة لتسهيل مجريات العمل وسرعة اتخاذ القرار .وقدم الصافي شكره لمقام وزارة الصحة على إقامة هذا البرنامج بمحافظة حفر الباطن والذي يأتي ضمن الدعم المستمر لأنشطة وبرامج الصحة العامة بالمحافظة بدعم من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبمتابعة من وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ، وبحضور الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري متمنياً لجميع الزملاء المتدربين في البرنامج التوفيق والسداد .

ومن جانبه أوضح المشرف العام على برنامج الوبائيات الحقلي بوزارة الصحة الدكتور سامي بن سعيد المدرع ان برنامج الوبائيات الحقلي متخصص في الوبائيات بدأ منذ عام ١٩٨٩م بالتعاون مع المركز الأمريكي لمكافحة الامراض والوقاية منها وكلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض ، ويتم من خلال تقديم البرامج التدريبية على مستويات مختلفة من دورات قصيرة و برامج دراسات عليا بالتعاون مع العديد من الجهات ويستقبل البرنامج المتدربين من كافة مناطق المملكة وكذلك من دول الخليج العربي وقد تخرج من برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي ما يقارب 194 متدرب أتموا تدريبهم بالتعاون مع جامعة الملك سعود.وأضاف أن البرنامج شهد تخريج الدفعة الأولى لبرنامج الوبائيات التطبيقية الأساسية على مستوى المملكة في محافظة حفر الباطن والذي امتد لثلاث أشهر تخللها ورش عمل نظرية تمثل 25% من فترة التدريب يتبعها فترة تدريب عملية على رأس العمل خلال عملهم اليومي المعتاد وتمثل 75% من التدريب.وخلال الفترات العملية يقوم المشاركين بتطبيق ما تلقوه في أماكن عملهم بغرض تحسين مهامهم المعتادة، وذلك تحت اشراف موجهين مختارين من المنطقة وتحت اشراف المشرفين على البرنامج من مدربي برنامج الوبائيات الحقلي.