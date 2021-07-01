5 أضعاف كود البناء يرفع فواتير المكاتب الهندسية

المناطق - الرياض:

فيما يبدأ اليوم تطبيق منظومة كود البناء، شهد نحو 2844 مكتبا هندسيا حالة استنفار قصوى، لاستخراج التراخيص للمباني منذ مطلع الأسبوع، ووصل المعدل اليومي لاستكمال وإنجاز الرخصة، ما بين 3 و 5 رخص مقابل رخصة متوسط يومي، ترتفع حسب طاقة المكتب الفنية، فيما توقع مختصون تقلص إصدار رخص البناء بالتزامن مع بدء تطبيق الكود، باعتبار أن ذلك يتطلب القدرة المالية لكامل المبنى، مبينين أن هناك مخاوف حاليًا، باعتبار الكود السعودي، يركز على العملية الإشرافية من البداية حتى النهاية كاملة، وهو الأمر الذي يرفع حجم مسؤولية مكاتب الإشراف، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإشراف إلى أكثر من 5 أضعاف، وذلك في معدل من 8 آلاف إلى 40 ألف ريال.

استشارات هندسية

أوضح المهندس صالح البقشي «صاحب مكتب استشارات هندسية في الأحساء»، أن جميع المكاتب الهندسية في الأحساء وخارج الأحساء، تعيش هذه الأيام حالة استنفار قصوى، لاستخراج التراخيص للمباني قبل الخميس المقبل، وأن المعدل اليومي لاستكمال وإنجاز الرخصة في مثل هذه الأيام، ما بين 3 و 5 رخص، وترتفع عن ذلك طبقا لقدرات المكتب الفنية، لافتا إلى أن الجميع حاليا يدخلون في قائمة المتأخرين لإصدار الرخصة، ويسعون لإنجازها، على العكس تماما في السابق، إنجاز الرخصة دون الاستعجال عليها، مضيفا أن العمل حاليا في المكاتب الهندسية على مدار الساعة، لإصدار الرخص، لافتا إلى أن من بين الخطوات الرئيسية لإنجاز الرخصة الإقرار المساحي، والمخطط، وعقد الإشراف.

الرخص الإنشائية

تسري اليوم منظومة كود البناء، والذي بموجبه وعند إصدار الرخص الإنشائية للمباني السكنية عبر منصة «بلدي» يتم تحقيق جميع متطلبات الكود السعودي للمباني السكنية، وذلك من خلال تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم يقوم بإعداد التصاميم والرسومات وفق الكود السعودي للمباني السكنية الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت بعيدا عن المساكن المغشوشة رديئة الجودة أو ما يعرف بـ«فلل الكراتين» التي شهدها سوق العقار في الفترة الأخيرة.

5 أضعاف

أيد رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة الأحساء عبدالله العرفج لـ«الوطن» أمس، تطبيق الكود السعودي في جميع المباني، وهو قريب من كود البناء الأمريكي، وهناك مخاوف حاليا، باعتبار الكود السعودي، يركز على العملية الإشرافية من البداية حتى النهاية كاملة، وهو الأمر الذي يرفع حجم مسؤولية مكاتب الإشراف، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإشراف إلى أكثر من 5 أضعاف، وذلك في معدل من 8 آلاف إلى 40 ألف ريال، إذ لم يقتصر الإشراف والمتابعة على المبنى في الهيكل الإنشائي «العظم»، مع الكود بل يمتد ليشمل كافة أجزاء المنزل من بينها الكهرباء والسباكة والصرف الصحي والسيراميك وغيرها، علاوة على ضبط الجودة كاملة، وإبلاغ البلدية عن أي مخالفات إنشائية، وزيادة الزيارات من 7 زيارات سابقا إلى 80 زيارة حاليا، وصعوبة التعديل على التصميم، باعتبار أن البلدية سابقا تراقب الالتزام بالمواصفات من الناحية الخارجية، وفي الوقت الحالي مراقبة كافة أجزاء المسكن والرفع عن أي مخالفة.

فترة زمنية طويلة

أبان العرفج، أن المكاتب الاستشارية والهندسية، لا تفضل الارتباط مع ملاك المنازل لفترة زمنية طويلة، قد تمتد لأعوام كثيرة لغير المقتدرين ماليا (أكثر من 5 أعوام) وهي فترة زمنية طويلة، وقد يخدم الكود ملاك المباني المقتدرين ماليا، مقترحا تجزئة الإشراف في المبنى إلى جزأين منفصلين، الأول الإشراف على الهيكل الإنشائي «العظم»، والآخر الإشراف على أعمال «التشطيب»، متوقعا تقلص إصدار رخص البناء بالتزامن مع بدء تطبيق الكود، باعتبار أن ذلك يتطلب القدرة المالية لكامل المبنى، لافتا إلى أن 15 ألف ريال كرسوم تأمين على جودة البناء مناسبة جدا لضمان ضبط الجودة.

المكاتب الهندسية

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، إجمالي أعداد المكاتب والشركات السارية بـ 3175 مكتبا وشركة «2844 مكتبا، 331 شركة» في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بينها: 2533 رئيسي، و642 فرعي، والإناث يمتلكن 61 مكتبا وشركة هندسية، والذكور يمتلكون 2786 مكتبا وشركة هندسية. وأوضحت الأرقام الإحصائية في الهيئة، أن إجمالي المنتسبين للهيئة السارية عضويتهم 385 ألفا و144 عضوا من الجنسين، ونسبة الإناث 1.87%، ونسبة الذكور 98.13%.

فئات المكاتب

%65.54 مكاتب استشارات هندسية= 1864 مكتبا %14.65 مكتب هندسي متخصص %9.29 شركة مهنية %7.37 مكتب خدمات هندسية مساندة %2.02 مكتب استشارات سلامة هندسية %1.10 شركة أجنبية %0.03 شركة عقود متكاملة.

وفقًا لـ “الوطن”