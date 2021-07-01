أكثر من 8 آلاف عملية جراحية في أقسام العمليات بمستشفيات صحة بيشة

المناطق - عسير:

قالت صحة بيشة، إن أقسام العمليات بالمستشفيات التابعة لها أجرت 8198 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021؛ حيث تنوعت العمليات ما بين 1829 عملية جراحية طارئة وعملية 1295جراحية اختيارية، ومنها 1174 جراحة اليوم الواحد.

وأضافت صحة بيشة، أن العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر بلغت 21 عملية، وعمليات جراحة النساء والولادة بلغت 1393 عملية، وكذلك إجراء 181 عملية جراحة مسالك بولية، و 317 عملية جراحة العيون، وكذلك إجراء 28 عملية تجميل وحروق، و 44 عمليات المخ والأعصاب، وإجراء 566 عملية عظام وعمود فقري، و 1350 جراحة أخرى.