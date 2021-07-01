أمين عسير يفتتح الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري

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افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري، بحضور معالي أمين محافظة جدة و رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج معالجة التشوه البصري صالح التركي، و المشرف العام على المكتب التنفيذي و رئيس غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله طه و المشرف العام على دعم و تمكين الامانات وامين غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد و عدد من المسؤولين بالبرنامج لمناقشة الجهود والتجارب والبرامج والرؤية المستقبلية للبرنامج و ذلك بمقر امانة منطقة عسير بمدينة أبها .

وأوضح الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة تستضيف هذا الاجتماع ضمن إطار مواصلة جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع جودة الحياة وتحقيقاً لأهم أهداف رؤية المملكة 2030 التي من خلالها تم وضع رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوه وتحسين المشهد الحضري.

وأكد حرص الأمانة على حل التحديات التي تواجهها في هذا الملف نظراً لأهميته وانعكاسه على منظومة العمل البلدي وتطوره، مع التأكيد على نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي تم اعتمادها.

من جهته أوضح معالي أمين محافظة جدة صالح التركي أن أهمية تحسين المشهد البصري من الركائز التي تهدف إلى تعزيز الجذب البصري للمدن، ومن أهمها وضع ضوابط للتصميم العمراني، وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، إلى جانب العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والمقيم والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام.

فيما استعرض الدكتور الحميدي آلية عمل الأمانة لتحسين مستوى المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية والتجارب الناجحة التي حققتها الأمانة، والزيارات الأسبوعية الميدانية لمواقع مشاريع التحسين، وورش العمل التي أقيمت بهذا الخصوص، والخطط وإنجازات البلديات في المنطقة.

الجدير بالذكر فقد قام امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و معالي أمين جدة صالح التركي و المشرف العام على المكتب التنفيذي و رئيس غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله طه و المشرف العام على دعم و تمكين الامانات وامين غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد والوفد المرافق و ممثلي الامانات بزيارات ميدانية لعدة مواقع لمشاريع تنموية حيوية نفذتها أمانة منطقة عسير .