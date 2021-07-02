احدث الأخبار

معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن عن بدء التسجيل لدور النشر المحلية والدولية في الدورة المقبلة
أبرز المواد
 ” كليات التميّز” و”وزارة الصناعة ” توقعان مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية لمبادرة التوظيف
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود
أبرز المواد
 رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل القنصل العام لدولة باكستان لدى المملكة
أبرز المواد
 هيئة التراث تُطلق مشروع المسح الأثري للمنشآت الحجرية بمنطقة الجوف
أبرز المواد
 الشؤون البلدية تطلق خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي
أبرز المواد
 فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني
أبرز المواد
 أمين عسير يفتتح الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 أكثر من 8 آلاف عملية جراحية في أقسام العمليات بمستشفيات صحة بيشة
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 5 أضعاف كود البناء يرفع فواتير المكاتب الهندسية
أبرز المواد
معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن عن بدء التسجيل لدور النشر المحلية والدولية في الدورة المقبلة

معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن عن بدء التسجيل لدور النشر المحلية والدولية في الدورة المقبلة

أبرز المواد
” كليات التميّز” و”وزارة الصناعة ” توقعان مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية لمبادرة التوظيف

” كليات التميّز” و”وزارة الصناعة ” توقعان مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية لمبادرة التوظيف

أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

أبرز المواد
أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود

أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود

أبرز المواد

معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن عن بدء التسجيل لدور النشر المحلية والدولية في الدورة المقبلة

معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن عن بدء التسجيل لدور النشر المحلية والدولية في الدورة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=999725
المناطق_واس

أعلن معرض الرياض الدولي للكتاب عن فتح باب التسجيل لجميع دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، التي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونيةhttps://riyadhbookfair.org.sa/user/register ، التي ستكون متاحةً اعتباراً من 1 يوليو 2021 وحتى 1 أغسطس 2021.
وتقام هذه الدورة من معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرة بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، وذلك بعد إلغاء الدورة السابقة من المعرض بسبب لإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد “كوفيد19”.
وتعتزم هيئة الأدب والنشر والترجمة مضاعفة الطاقة الاستيعابية للنسخة القادمة من المعرض وذلك سعياً منها لاستقطاب أفضل دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وتقديم محتوى مميز لجمهور المعرض وفق معايير عالية تلبي احتياجات القارئ والزائر والعارض، وتضع معرض الرياض الدولي للكتاب في مصاف كبرى معارض الكتب العالمية.
وسيحتضن معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرة مؤتمراً دولياً للناشرين يهدف إلى تعزيز التواصل بين دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وتفعيل الشراكات بين المؤسسات والشركات ذات العلاقة، وإثراء مشهد النشر الإقليمي بشكل مستدام، وذلك عن طريق مجموعة من جلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية وورش العمل والندوات الثقافية المتنوعة.
وتهدف هذه الدورة من المعرض إلى تأكيد اهتمام هيئة الأدب والنشر والترجمة بدعم قنوات النشر الحديثة مثل الكتاب الصوتي والرقمي، إضافةً إلى عنايتها بالجوانب الفنية والتقنية المصاحبة؛ وذلك في إطار التحسينات التي أحدثتها الهيئة في استراتيجية المعرض ليواكب رؤية السعودية 2030 المعززة والمحفزة لقطاع صناعة الثقافة باعتبارها أحد مقومات جودة الحياة، وداعمة للمشاريع الثقافية، ومساهمة في النمو الاقتصادي الوطني.

روابط ذات صلة

” كليات التميّز” و”وزارة الصناعة ” توقعان مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية لمبادرة التوظيف

” كليات التميّز” و”وزارة الصناعة ” توقعان مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية لمبادرة التوظيف
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود

أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*