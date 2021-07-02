وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف جاهزيتها واستعداداتها مع قُرب موسم الحج لعام 1442هـ

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كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لموسم الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ، وسخرت جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي على أفضل وجه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائري المسجد النبوي.

وأعدت الوكالة خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زائري المسجد النبوي وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تهيئة المسجد النبوي للزائرين، وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.

كما سخرت الوكالة جهودها وإمكاناتها وطاقاتها البشرية كافة في تحقيق رؤية الرئاسة في حسن الوفادة للقاصدين، ونشر الهداية للعالمين، وركزت في خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسقيا وتعزيز الإجراءات الاحترازية إضافة إلى الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية, ودعمت هذه الجوانب باستخدام التقانة والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للمتلقي قبل وصوله للمسجد النبوي، تسهيلًا على الزائرين وحرصًا على سلامتهم وراحتهم.

وعملت الوكالة على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في المسجد النبوي ليكون العمل تنسيقيًا تكامليًا بين مختلف القطاعات يحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الأمور الطارئة.