وقعت أمانة منطقة الحدود الشمالية عقوداً استثمارية متعددة بقيمة تتجاوز 27 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2021م.
وأوضحت الأمانة أن العقود تمثلت في 9 فرص استثمارية حيوية تنموية وخدمية، وهي فندق 4 نجوم، مستودعات، مكاتب شركات، مشغل نسائي، استراحات، مراكز خدمة السيارات، شاشات تلفزيونية، شاشات رقمية، مبينة أن ذلك امتدادًا للجهود الرامية لتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في تنمية المنطقة عبر إشراك القطاع الخاص.
أمانة الحدود الشمالية توقع عقوداً استثمارية تجاوزت 27 مليون ريال
وقعت أمانة منطقة الحدود الشمالية عقوداً استثمارية متعددة بقيمة تتجاوز 27 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2021م.
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