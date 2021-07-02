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انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة 29 ذي الحجة بالطائف

انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة 29 ذي الحجة بالطائف
http://almnatiq.net/?p=999754
المناطق_واس

ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة يوم الأحد 29 ذي الحجة 1442، الموافق 8 أغسطس 2021م، وذلك في ميدان الطائف للهجن.
وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 532 شوطًا.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، باسمه واسم منسوبي القطاع الرياضي ومحبي رياضة الهجن الأصيلة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يحظى به القطاع الرياضي بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص من دعم واهتمام كبيرين.
من جهته، أكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أن المهرجان يأتي في نسخته الثالثة بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
كما أعلن الاتحاد السعودي للهجن أن المهرجان سينطلق بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 320 شوطًا، فيما ستكون أشواط “المارثون” 8 أشواط، والأشواط النهائية للمهرجان 204 أشواط.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن برنامج الأشواط بشكل كامل خلال الأسبوع القادم.
مما يذكر أن المهرجان كان قد حقق في نسخته الثانية حضورًا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 13 ألف مطية.

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