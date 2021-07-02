دراسة تكشف عن نظام غذائي يمكن أن يخفف من آلام الرأس الشديدة

المناطق - وكالات

أفادت دراسة أن تناول الكثير من الأسماك الزيتية والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية يساعد في وقف الصداع النصفي.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من أوميغا 3 يعانون من صداع أقل حدة وأقصر مدة.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 مرتبطة بتأثيرات تخفيف الألم، بينما قد تؤدي أحماض أوميغا 6 الدهنية إلى تفاقم الألم.

وقال باحثون من جامعة نورث كارولينا إن الدراسة تظهر أن “الألم يمكن علاجه من خلال التعديلات الغذائية المستهدفة”.

وشملت الدراسة الجديدة 182 شخصا، معظمهم من الشابات، تعرضوا للصداع النصفي ما بين خمسة و20 يوما في الشهر.

وارتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 بتقليل 1.3 ساعة من الصداع يوميا، ويومين للصداع في الشهر.

وفي الوقت نفسه، شهدت مجموعة النظام الغذائي التي تحتوي على أوميغا 3 بالإضافة إلى انخفاض أوميغا 6، انخفاضا بمقدار 1.7 ساعة من الصداع يوميا وأربعة أيام صداع في الشهر.

وقال الخبراء إن هذا يعني أن النظام الغذائي جيد مثل أدوية الصداع المعتمدة حديثا في تقليل عدد الأعراض.

وقال معدو الدراسة: “على الرغم من أن الأنظمة الغذائية لم تحسن بشكل كبير من جودة الحياة، إلا أنها أدت إلى انخفاض كبير وقوي في تواتر وشدة الصداع، وتقدم هذه الدراسة إثباتا منطقيا من الناحية البيولوجية بأن الألم يمكن معالجته من خلال التغييرات الغذائية المستهدفة لدى البشر”.

وقالوا إن النتائج تشير إلى أن أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 تلعب دورا مهما في تنظيم الألم، و”تفتح الباب لأساليب جديدة لإدارة الألم المزمن لدى البشر”.

وفي افتتاحية مرتبطة، قالت الدكتورة ريبيكا بورش، من كلية الطب بجامعة هارفارد، إن النتائج تشير إلى أن الأطباء يجب أن يوصوا المرضى بنظام غذائي غني بأوميغا 3.