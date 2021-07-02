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88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بـ 5 دولارات

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88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بـ 5 دولارات

88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بـ 5 دولارات
http://almnatiq.net/?p=999768
المناطق - وكالات

بيعت لوحة رسمها المغني البريطاني ديفيد بووي واشتراها قبل أعوام فرد من متجر خيري بخمسة دولارات كندية، في مقابل أكثر من 108 آلاف دولار كندي “88 ألف دولار أمريكي” خلال مزاد إلكتروني، بحسب “الفرنسية”.
وكان التقدير الأولي لثمن اللوحة يراوح بين تسعة آلاف و12 ألف دولار كندي “7300 إلى 9800 دولار أمريكي”، وقد تنافس عليها 12 مزايدا وفق روب كاولي رئيس دار “كاولي أبوت” للمزادات في تورنتو.
ويبلغ قياس اللوحة 20*25 سنتيمترا وتمثل وجها جانبيا. وبيعت للمرة الأولى في عام 2001 على موقع إلكتروني مخصص للمغني البريطاني، وانتهى الأمر باللوحة التي تحمل عنوان “دي هيد إكس إل في 1” في متجر خيري في أونتاريو، حيث اشتراها مجهول بمبلغ خمسة دولارات كندية “4،10 دولار أمريكية”. وتواصل هذا الشاري لاحقا مع دار “كاولي أبوت” للمزادات.
وقال رئيس الدار روب كاولي في وقت سابق إن “اللوحة رسمت بين عامي 1995 و1997 وهي واحدة من سلسلة لوحات بريشة ديفيد بووي (بعنوان “ديد هيدز” أو “دي هيدز”)، تمثل الفنان نفسه أو أقاربه”. وأشار إلى أنها تحمل توقيع بووي وتاريخا هو 1997 على جانبها الخلفي.
ونادرا ما تطرح لوحات ديفيد بووي في مزادات، وللمرة الأولى يعرض أحد أعماله للبيع في المزاد العلني في كندا، وفقا لكاولي.

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