احدث الأخبار

88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بـ 5 دولارات
أبرز المواد
 طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية
أبرز المواد
 دراسة تكشف عن نظام غذائي يمكن أن يخفف من آلام الرأس الشديدة
أبرز المواد
 المقاولات الكل يعاني
يكتبون
 المملكة تدعو طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة 29 ذي الحجة بالطائف
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة و 231 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 إدارة التطوع الصحي بصحة جازان تحقق المركز الأول في تمكين المتطوعين على مستوى المملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يشيد بجهود جامعة القصيم لرفع الوعي الفكري وحماية الطلاب من الغلو والإرهاب
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية توقع عقوداً استثمارية تجاوزت 27 مليون ريال
أبرز المواد
 وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف جاهزيتها واستعداداتها مع قُرب موسم الحج لعام 1442هـ
أبرز المواد
 أمانة عسير تستضيف اجتماعاً لمشروع معالجة التشوه البصري بمناطق المملكة
أبرز المواد
88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بـ 5 دولارات

88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بـ 5 دولارات

أبرز المواد
طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية

طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية

أبرز المواد
دراسة تكشف عن نظام غذائي يمكن أن يخفف من آلام الرأس الشديدة

دراسة تكشف عن نظام غذائي يمكن أن يخفف من آلام الرأس الشديدة

أبرز المواد
المقاولات الكل يعاني

المقاولات الكل يعاني

يكتبون

طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية

طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=999770
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وكذلك تتأثر سواحل جيزان ، مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بـ 5 دولارات

88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بـ 5 دولارات
دراسة تكشف عن نظام غذائي يمكن أن يخفف من آلام الرأس الشديدة

دراسة تكشف عن نظام غذائي يمكن أن يخفف من آلام الرأس الشديدة
المملكة تدعو طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض

المملكة تدعو طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*