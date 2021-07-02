صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 86ر80 نقطة أو ما يعادل 28ر0% ليصل إلى 90ر28787 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 69ر14 نقطة، أو76ر0% ، ليصل إلى 90ر1953 نقطة .