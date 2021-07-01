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44361 بلاغاً إسعافياً يستقبلها الهلال الأحمر بالشرقية

44361 بلاغاً إسعافياً يستقبلها الهلال الأحمر بالشرقية

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44361 بلاغاً إسعافياً يستقبلها الهلال الأحمر بالشرقية

44361 بلاغاً إسعافياً يستقبلها الهلال الأحمر بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=999783
المناطق - الجمام

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر يونيو الماضي 44361 بلاغاً إسعافياً متنوعاً، منها 832 بلاغاً عن طريق تطبيق “أسعفني” للبلاغات الإسعافية.
وقدمت الفرق الطبية بالفرع الخدمة الإسعافية لـ 7529 حالة، منها 4068 حالة قدمت لها الخدمة ونقلت للمستشفيات، ومنها 3345 حالة قدمت لها الخدمة في الموقع ولم تستدع النقل، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في بلاغات الحوادث والأمراض 116 حالة.
وأهاب الهلال الأحمر بالشرقية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ على الرقم 997 وعن طريق تطبيق “أسعفني” عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، منوهاً بأهمية التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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