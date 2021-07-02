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أمانة جدة تبرم 4486 عقداً وتؤهل 94 شركة عبر منصة مدينتي

أمانة جدة تبرم 4486 عقداً وتؤهل 94 شركة عبر منصة مدينتي

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أمانة جدة تبرم 4486 عقداً وتؤهل 94 شركة عبر منصة مدينتي

أمانة جدة تبرم 4486 عقداً وتؤهل 94 شركة عبر منصة مدينتي
http://almnatiq.net/?p=999787
المناطق - جدة

أبرمت أمانة محافظة جدة 4486 عقداً إلكترونياً بين المنتجين والناقلين عبر منصة “مدينتي” الرقمية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية، بالإضافة إلى تسجيل 94 شركة مؤهلة، و 422 مقاولاً، و 1877 معدة .
وكشف التقرير النصفي الأول من عام 2021م، الصادر عن إدارة مركز “مدينتي” بأمانة جدة عن إجمالي النفايات المسجلة عبر المنصة الرقمية الموحدة التي قدرت بنحو 266 ألف طن من النفايات التجارية وأكثر من 96 ألف طن من النفايات الإنشائية .
وأوضح المدير العام لمركز “مدينتي” بالأمانة عبدالله بن محمد الغامدي، أن المؤشرات الميدانية للمركز خلال الـ 6 شهور الماضية أظهرت 8260 ملاحظة مرصودة، وجرى مباشرة 98% من البلاغات الواردة عبر مركز الاتصال” 940 “، كما بلغت نسبة المعالجة لبلاغات التشوه البصري 100%، في حين بلغت المخالفات المرصودة عبر المنصة 472 مخالفة .
وأكد الغامدي أن المنصة تشمل الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الريادية، لافتاً إلى أنه تم ربط جميع العقود الإلكترونية مع نظام الرخص التجارية “بلدي” سعياً إلى كفاءة الخدمة المقدمة للمنتجين وتتبع النفايات حتى وصولها إلى نقطة التخلص المعتمدة .

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