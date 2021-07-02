‏بعد وصولها إلى ذروة 10 أعوام .. أسعار الألومنيوم تتراجع مع مخاوف التضخم

المناطق - وكالات

تراجعت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات أمس، بعد اقترابها من أعلى مستوياتها منذ نحو عشرة أعوام في ظل تزايد المخاوف من التضخم ووجود مؤشرات على تضرر إنتاج الألمنيوم في بعض مناطق آسيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت أسعار المعادن الأساسية في لندن مع تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في ماليزيا إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عام.

كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في فيتنام والهند اللتين تضررتا بشدة من جائحة كورونا إلى أقل من 50 نقطة، ما يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.

وفي الصين أوقفت السلطات بعض مصانع الألمنيوم في شمال البلاد للحد من تلوث الهواء خلال احتفالات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بمرور 100 عام على تأسيسه، بحسب سوق شنغهاي للمعادن.

كما تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى أقل من التوقعات، مسجلا 51.3 نقطة وهو ما يشير إلى تباطؤ نمو نشاط القطاع.

وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن المتعاملين في سوق الألمنيوم يدرسون المؤشرات على تباطؤ الطلب على المعدن في آسيا، مقابل ازدهاره في مناطق أخرى من العالم، ما ساعد على ارتفاع الأسعار، إضافة إلى احتمالات تشديد السياسة النقدية في دول العالم من تزايد الضغوط التضخمية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية تحسن ثقة شركات التصنيع الكبرى في اليابان في حين استمر نمو قطاع التصنيع في الصين، وهو ما يعزز مشاعر التفاؤل في سوق المعادن.

وتراجع سعر طن الألمنيوم اليوم 1.3 في المائة إلى 2491.5 دولار للطن، بعد أن كان قد سجل 2501 دولارا للطن في الساعة الثالثة و42 دقيقة مساء في بورصة لندن للمعادن.

وكان الألمنيوم أنهى تعاملات الثلاثاء عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011 كما سجلت أسعار النحاس تغييرا طفيفا وتراجعت أسعار الزنك والنيكل.