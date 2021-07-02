بورتوريكي في سن 112 عاما أكبر المعمرين الرجال في العالم

المناطق - وكالات

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الأربعاء أن أكبر رجل لا يزال على قيد الحياة في العالم هو إميليو فلوريس ماركيز المتحدر من بورتوريكو والبالغ 112 عاما و326 يوما.

هذا الرجل المولود في الثامن من آب/أغسطس 1908 في جزر الكاريبي والذي يسميه أقاربه “دون ميلو”، هو الابن الثاني في عائلة تضم 11 ولدا.

وقد ترك المدرسة بعد ثلاث سنوات من التحصيل العلمي بهدف مساعدة والده في زراعة قصب السكر. وكان هذا الأخ ألأكبر مسؤولا عن الأعمال المنزلية والاهتمام بأشقائه وشقيقاته الأحياء البالغ عددهم تسعة.

وعن سر عمره المديد، قال ماركيز “والدي رباني بحب وعلمني أن أحب الجميع. لطالما قال لنا، أنا وأشقائي، بأن نصنع الخير ونتشارك كل شيء مع الآخرين. كما أن المسيح يعيش فيّ”، وفقا لـ”الفرنسية”.

ولإميليو فلوريس ماركيز أربعة أبناء، اثنان منهم متوفيان، من زوجته أندريا بيريز دي فلوريس التي توفيت سنة 2010 بعد زواج استمر 75 عاما.

ورغم عمره القياسي، لا يعاني ماركيز سوى من الصمم كما أنه وضع جهازا لتنظيم ضربات القلب في سن 101 سنة.

وأكبر رجل معمّر سابقا بحسب موسوعة “غينيس” كان الروماني دوميترو كومانيشكو صاحب اللقب السابق حتى وفاته في 27 حزيران/يونيو 2020 في سن 111 عاما و219 يوما.

أما عميدة سن البشرية حاليا فهي كاني تاناكا (117 عاما) المقيمة في اليابان.

ولا يزال الرقم القياسي لأطول البشر عمرا مسجلا رسميا باسم الفرنسية جان لويز كالمان التي عاشت 122 عاما و164 يوما حتى وفاتها سنة 1997.

أما لدى الرجال فلا يزال هذا الرقم مسجلا باسم الياباني جيرويمون كيمورا الذي توفي بعيد عيد ميلاده السادس عشر بعد المئة في حزيران/يونيو 2013.