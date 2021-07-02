أسوأ نادٍ في العالم يقدم عرضاً غريباً للتعاقد مع ميسي

المناطق - وكالات

قدم نادي أيبيس البرازيلي، بشكل طريف، عرضاً غريباً للتعاقد مع ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده رسمياً مع برشلونة اليوم الخميس.

وأصبح ميسي منذ منتصف الليلة الماضية بالفعل بلا فريق وعلى الورق تعتبر علاقة النجم الأرجنتيني ببرشلونة منتهية، والتي بدأت عام 2001 عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً.

نادي أيبيس الممارس في الدرجة الثانية البرازيلية، الذي يصنف على أنه أسوأ نادٍ في العالم، حيث يملك رقماً قياسياً مسجلاً في موسوعة «غينينس»، لأطول فترة دون فوز في أي مباراة تصل إلى 3 سنوات و11 شهراً، استغل حدث انتهاء عقد ميسي مع برشلونة الذي تصدر عناوين الصحف العالمية، من أجل لفت الأنظار على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما نجح فيه بالفعل، حيث اهتمت عدة صحف عالمية بالعرض الطريف والغريب الذي قدموه للتوقيع مع ميسي.

ونشر النادي البرازيلي عبر حسابه في «تويتر»، بنود العقد الغريب الذي عرضه على ميسي، والتي كان أولها هو مدة العقد التي تصل إلى 15 عاماً، وسيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، وسيكون الراتب الذي سيحصل عليه ليو مرتبطاً بعدد الأهداف التي سيسجلها.

وبالنظر إلى افتخارهم برقمهم القياسي في موسوعة «غينيس»، ينص بند آخر في العقد على أنه لا يمكن لميسي تسجيل الكثير من الأهداف، وإلا سيتم فسخ عقده، ولا يمكنه قيادة النادي للفوز للألقاب، لأن هذا سيؤدي أيضاً لإنهاء عقده.

كما تنص بنود العقد على أن ميسي لا يمكنه حمل الرقم 10، لأنه مملوك لنجم الفريق السابق «ماورو شامبو»، فيما ينص البند الأخير على أنه قبل الانضمام للفريق يجب أن يقسم ميسي 3 مرات أمام المرآة على أن بيليه أفضل بكثير من مارادونا.