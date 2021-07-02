انسحاب القوات الأمريكية والناتو من قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان

المناطق - وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم ،إن جميع قوات بلاده وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد غادرت قاعدة باجرام الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان.

وبعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من القاعدة، ستتولى القوات الأفغانية مهمة الدفاع عنها ضد مسلحي طالبان.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية على الانسحاب الأمريكي من قاعدة باجرام.