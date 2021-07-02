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فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير يضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير يضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل

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فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير يضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير يضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل
http://almnatiq.net/?p=999816
المناطق - عسير

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير, خلال شهر يونيو 8255 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين .
وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الوزارة 462 إنذاراً للمنشآت المخالفة، وقد تلقت الوزارة (95 ) بلاغاً وارداً عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها فرق التفتيش الميداني.
وأكد فرع الوزارة بمنطقة عسير ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، داعياً للجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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