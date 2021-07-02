احدث الأخبار

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
منطقة نجران
 سعر نفط برنت ينخفض إلى 75.67 دولاراً
أبرز المواد
 أمانة جدة تصدر بيان توضيحي بشأن حادثة تعدي موظف على عامل في سوق الخضار
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الباحة تحذّر من استخدام اسمها أو شعارها للتّرويج والإعلان عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي
منطقة الباحة
 ملتقى الرواية الدولي بالباحة يختتم اعماله بعدد من التوصيات
منطقة الباحة
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 أسوأ نادٍ في العالم يقدم عرضاً غريباً للتعاقد مع ميسي
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساءً
منطقة عسير
 1500جولة رقابية وضبط 92 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية في “الشرقية”
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: زيارة 3200 منشأة تجارية للتوعية والتثقيف ورفع درجة الامتثال خلال شهر
المنطقة الشرقية
 الذهب يرتفع بفعل مخاوف الفيروس والأنظار على بيانات أمريكية
أبرز المواد
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

أبرز المواد
جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

منطقة نجران
سعر نفط برنت ينخفض إلى 75.67 دولاراً

سعر نفط برنت ينخفض إلى 75.67 دولاراً

أبرز المواد
أمانة جدة تصدر بيان توضيحي بشأن حادثة تعدي موظف على عامل في سوق الخضار

أمانة جدة تصدر بيان توضيحي بشأن حادثة تعدي موظف على عامل في سوق الخضار

منطقة مكة المكرمة

سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساءً

سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساءً
http://almnatiq.net/?p=999832
المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وتنومة ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

روابط ذات صلة

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير يضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير يضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل
أمانة عسير تستضيف اجتماعاً لمشروع معالجة التشوه البصري بمناطق المملكة

أمانة عسير تستضيف اجتماعاً لمشروع معالجة التشوه البصري بمناطق المملكة
أمين عسير يفتتح الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري

أمين عسير يفتتح الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*