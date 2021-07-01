المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات , الحجرة , المخواة ,المندق , بلجرشي , قلوة, والأجزاء المجاورة لها.