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أمانة جدة تصدر بيان توضيحي بشأن حادثة تعدي موظف على عامل في سوق الخضار

أمانة جدة تصدر بيان توضيحي بشأن حادثة تعدي موظف على عامل في سوق الخضار

منطقة مكة المكرمة
جامعة الباحة تحذّر من استخدام اسمها أو شعارها للتّرويج والإعلان عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي

جامعة الباحة تحذّر من استخدام اسمها أو شعارها للتّرويج والإعلان عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي

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جامعة الباحة تحذّر من استخدام اسمها أو شعارها للتّرويج والإعلان عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي

جامعة الباحة تحذّر من استخدام اسمها أو شعارها للتّرويج والإعلان عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=999841
المناطق - الباحة

صرح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري بن محمد الزهراني، أنه بناءً على ما تم نشره، وتداوله عبر منصة تجويد للتدريب، وما تضمنته قوالبها الإعلانية المنشورة عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي من تجاوزات ومغالطات تمسّ كيان جامعة الباحة، وذلك عبر استخدام شعارها، والترويج لبرامجها التدريبية باسم الجامعة، دون أخذ الموافقات اللازمة حسب ما نصّت عليه الاتفاقية ما بين بيت الخبرة التابع للجامعة ومنصة تجويد، ونظرًا للإخلال بالاتفاق ، فإن جامعة الباحة، تود التأكيد أنه تم انهاء العقد مع منصة تجويد بعد صدور عدد من التجاوزات والمغالطات، وأن جميع ما يصدر حالياً من منصة “تجويد” لا يرتبط بالجامعة ولا يمثلها، كما أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يستخدم اسمها، أو شعارها للترويج أو الإعلان‪.‬

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