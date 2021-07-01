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جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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سعر نفط برنت ينخفض إلى 75.67 دولاراً

سعر نفط برنت ينخفض إلى 75.67 دولاراً

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أمانة جدة تصدر بيان توضيحي بشأن حادثة تعدي موظف على عامل في سوق الخضار

أمانة جدة تصدر بيان توضيحي بشأن حادثة تعدي موظف على عامل في سوق الخضار

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جامعة الباحة تحذّر من استخدام اسمها أو شعارها للتّرويج والإعلان عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي

جامعة الباحة تحذّر من استخدام اسمها أو شعارها للتّرويج والإعلان عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي

منطقة الباحة

جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
http://almnatiq.net/?p=999848
المناطق - نجران

تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران غداً، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاما، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعيK ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : https:dadr.nu.edu.sa94 .

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