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توصية طبية “هامة” لمن تلقى لقاح أسترازينيكا

توصية طبية “هامة” لمن تلقى لقاح أسترازينيكا
http://almnatiq.net/?p=999863
المناطق - وكالات

أوصت هيئة استشارية ألمانية من تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بالحصول على جرعة ثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال “إم رنا”.

واستشهدت لجنة اللقاحات الألمانية، المعروفة باسم “ستيكو”، بدراسات تظهر استجابة مناعية “متفوقة بشكل ملحوظ” من مزيج من أسترازينيكا مع جرعة ثانية من لقاح “رنا المرسال” مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا.

وفي مسودة توصية، الخميس، دعت اللجنة إلى فترة لا تقل عن 4 أسابيع بين الجرعتين.

وتستخدم ألمانيا لقاحي فايزر ومودرنا وهي من لقاحات “رنا المرسال”.

وفي أبريل الماضي، قررت السلطات الألمانية أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يجب أن يحصلوا كقاعدة على الجرعة الثانية من لقاح “رنا المرسال”.

جاء هذا القرار بعد أن تم ربط لقاح أسترازينيكا بجلطات دموية نادرة للغاية.

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