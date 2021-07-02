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وفاة رجل إطفاء خلال مشاركته بإخماد حريق في الدمام

وفاة رجل إطفاء خلال مشاركته بإخماد حريق في الدمام
http://almnatiq.net/?p=999866
المناطق - الدمام

توفي عنصر الدفاع المدني بالدمام، مشعل مطلق الحريجي، خلال مشاركته في عملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية، وجاءت الوفاة قبل إتمام مراسم زفافه الذي كان يستعد له، منتظرًا عودة والده من الكويت.

و نعت المديرية العامة للدفاع المدني الجندي/ مشعل مطلق الحريجي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام، وقال الدفاع المدني أن وفاته كانت نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق.

وأوضحت العربية، أن آخر عبارات مشعل الحريجي (27 عامًا)، قبل وفاته في الدمام: «طالعين حريق والله يستر»، وذلك قبل وفاته بوقت قصير في حريق بالمدينة الصناعية في الدمام.
وقال نافع فهد، زميل مشعل الحريجي: «صديقي مشعل كان شخصية مميزة ونادرة ومحبة للخير، توفي بعد مغرب هذا اليوم بعد أن كان ضمن فريق الدعم الذي طلبه الدفاع المدني لإخماد حريق نشب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، نحن رجال الدفاع المدني نصدق مع الله ونخدم وطننا، وكل حريق نباشر بإخماده، لا نعلم هل نعود منه أو لا؟».

وأضاف نافع فهد على حسابه في «تويتر»: «‏ببالغ الحزن والأسى.. توفى أخوي وصديقي الوفي: مشعل مطلق الحريجي، أحد أفراد ‎الدفاع المدني؛ إثر مباشرته حادث إطفاء حريق بالدمام، أسال الله له الرحمة والمغفرة، وأن يتقبله شهيدًا في عمله، (إنا لله وإنا إليه راجعون)».
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع وفاة مشعل الحريجي؛ حيث وصفوا إياه بالبطل بعد وفاته خلال تأدية واجبه في إنقاذ الأرواح، وطلبوا له الرحمة والمغفرة.

جاءت الوفاة قبل إتمام مراسم زفافه الذي كان يستعد له، منتظرًا عودة والده من الكويت.

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