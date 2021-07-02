طيران أديل يطلق أولى رحلاته الدولية المباشرة إلى دبي

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بدأ “طيران أديل” الذراع الاقتصادي المملوك بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أمس، تسيير أولى رحلاته الدولية المباشرة والمنتظمة من الرياض إلى دبي، في الوقت الذي أكمل استعداده الميداني بمطار دبي الدولي من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية اللازمة لتقديم كافة الخدمات للمسافرين.

وستكون الرحلات بين الرياض ودبي بواقع (4) رحلات يومياً في الاتجاهين، حيث ستسهم الرحلات الاقتصادية الجديدة بدورها في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة, وخصص “طيران أديل” كاونتر وفريق عمل خاص في صالة المغادرة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفياتيس أن قرار الشركة تسيير أولى رحلاتها الدولية إلى دبي يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين على الرحلات الاقتصادية محلياً ودولياً، إضافةً إلى أن دبي إحدى الوجهات الأكثر جاذبية على مستوى العالم.

من جهته، هنأ الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض محمد بن عبدالله المغلوث طيران أديل بمناسبة تدشين أول رحلة لهم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار دبي، كأول رحلة دولية يتم تسييرها للشركة، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاحات.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي للقسم التجاري بطيران أديل أحمد البراهيم أن طيران أديل يسير وفق منهجية واضحة وإستراتيجية تحظى بدعم ومتابعة واهتمام مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية ومستندةً الى إيمان عميق لدى جميع منسوبيها بأنها ستحلق لتبلغ الآفاق مواكبةً لرؤية المملكة 2030.