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استهدفت 200 موظف

الأمر بالمعروف بالرياض تعقد لقاءات توجيهية لمنسوبيها

الأمر بالمعروف بالرياض تعقد لقاءات توجيهية لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=999873
المناطق - الرياض

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلا بإدارة التوعية والتوجيه بالفرع، لقاءات توجيهية ضمن حملة (الخوارج شرار الخلق)، قدمها فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، في قاعة التدريب بالفرع. 

واستهدفت (200) موظف من منسوبي الفرع وفق لقاءات مجدولة بشكل أسبوعي؛ حيث تناولت اللقاءات عدة محاور عن نشأة الخوارج ومعتقدهم، وتسليط الضوء على الأحزاب والجماعات التي تتبنى فكر الخوارج في العصر الحديث، مثل جماعة الإخوان وما تفرع عنها من فرقة السرورية والبنائية وغيرها، وتهدف هذه اللقاءات للتأكيد على دور منسوبي الهيئة في حماية المجتمع من فكر الخوارج. 

تأتي هذه البرامج ضمن سلسلة لقاءات وبرامج تقدمها إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة الرياض، لتعزيز دور الأمن الفكري في ظل توجيهات ومتابعة من قبل معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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