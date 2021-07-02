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مذبحة سلاحف ودلافين وحيتان في سريلانكا بعد حادث سفينة.. ماذا حدث بالضبط؟
http://almnatiq.net/?p=999876
المناطق - وكالات

في أسوأ كارثة بحرية تشهدها سريلانكا، انجرفت مئات السلاحف والدلافين والحيتان إلى الشاطئ ونفقت، بعد أن اشتعلت النيران في سفينة قبالة الساحل الغربي للبلاد ثم غرقت.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن محكمة في العاصمة كولومبو استمعت إلى تفاصيل الحادث، الذي بدأت تداعياته يوم 20 مايو الماضي.

واندلع حريق في سفينة “MV X-Press Pearl” المسجلة في سنغافورة، يوم 20 مايو الماضي.

وكانت السفينة تحمل 1486 حاوية، بما في ذلك 25 طنا من حمض النيتريك إلى جانب مواد كيميائية ومستحضرات تجميل أخرى.

وغرقت السفينة في وقت مبكر من الجمعة 2 يونيو، عندما حاول طاقم الإنقاذ جرها بعيدا عن الساحل.

ومثل القبطان الروسي للسفينة أمام المحكمة، الخميس، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد في قضية يقول خبراء البيئة إنها أسوأ كارثة بيئية من صنع الإنسان في سريلانكا.

وذكر نائب المدعي العام ماداوا تينكون، في جلسة استماع أولية يوم الأربعاء، أن السموم المنبعثة من السفينة قتلت 176 سلحفاة و20 دولفينا و4 حيتان.

وأظهرت صور جثث سلاحف البحر النافقة وعددا لا يحصى من الكريات البلاستيكية المتناثرة فوق الشاطئ.

وقال وزير البيئة السريلانكي ماهيندا أماراويرا للصحفيين: “لا تموت الكائنات البحرية بهذه الطريقة أبدا. تم العثور على معظم هذه الجثث على الساحل الغربي متأثرة بشكل مباشر بحطام وسموم السفينة”.

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