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فلكية جدة: تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم كوكب الزهرة أمام حوالي 60 نجماً

فلكية جدة: تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم كوكب الزهرة أمام حوالي 60 نجماً
http://almnatiq.net/?p=999879
المناطق - واس

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس يوم الجمعة وبداية الليل كوكب الزهرة أمام حوالي 60 نجماً من من عنقود النثرة باتجاه الأفق الشمال الغربي في هذه الليلة من ليالي الصيف والفرصة مهيأة كذلك يوم غداً.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن كوكب المريخ زار الأسبوع الماضي عنقود النثرة وسيزور هذه المرة كوكب الزهرة الأكثر سطوعًا للظهور أمام تلك النجوم التي تبعد مسافة حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان.
وأضاف: “أن عنقود النثرة واحد من أقرب العناقيد النجمية للشمس ويحتوي على ما يزيد قليلاً عن 1000 نجم، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.
وأفاد أنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة، وعرف منذ القِدم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها “خلية النحل” كونها تشبه السرب من النحل.
وأشار إلى أن رؤية عنقود النثرة أو خلية النحل ستكون تحديًا من داخل المدن وبالقرب من غروب الشمس والسماء ليست مظلمة تمامًا لذلك هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤيتها وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.

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