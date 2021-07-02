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أمانة الشرقية تُثقف 3200 منشأة تجارية خلال مبادرة “ممتثل”

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مكافحة المخدرات: القبض على شخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية

البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية

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مجلس الأمن يرد على مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة

مجلس الأمن يرد على مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة

أبرز المواد

مجلس الأمن يرد على مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة

مجلس الأمن يرد على مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=999883
المناطق - وكالات

قال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، اليوم الخميس، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأضاف دي رفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو، أنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل، بحسب “رويترز”.

وقال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

يشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.

من جانبها، ردت إثيوبيا على طلب مصر قائلة إن “حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015”.

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