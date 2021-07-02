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البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية

البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية

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البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية

البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية
http://almnatiq.net/?p=999886
البكيرية-محمد المسلم

بدأت صحة القصيم “مستشفى البكيرية العام” تقديم الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا، في مركز اللقاحات بمركز الملك عبدالله الحضاري بمحافظة البكيرية، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق ” صحتي ” .
ودعت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية جميع الطلاب والطالبات إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم مما يساهم -بإذن الله- في وقاية المجتمع من أخطار الفيروس، ويوفر بيئة تعليمية صحية.

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