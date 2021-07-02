أمانة الشرقية تُثقف 3200 منشأة تجارية خلال مبادرة “ممتثل”

المناطق - واس

أسهمت مبادرة “ممتثل” -التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية في شهر مايو الماضي على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية بجميع مدن ومحافظات المنطقة- في تثقيف وتوعية 3200 منشأة تجارية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع مستوى الوعي بالمبادرة، بمشاركة 2180 متطوعاً، إضافة إلى المساعدة في الأعمال الرقابية.

وتعتمد المبادرة على رفع مستوى الامتثال والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية، وتحفيز المنشآت من خلال تطوير وتحسين آلية العمل في بيئة آمنة وصحية، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر الحضور في الأماكن العامة وتفعيل أدوارهم ما بين توعية وأعمال رقابية بأعلى معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته، وتعزيز الجوانب الرقابية والوقائية.