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أمانة الشرقية تُثقف 3200 منشأة تجارية خلال مبادرة “ممتثل”

أمانة الشرقية تُثقف 3200 منشأة تجارية خلال مبادرة “ممتثل”

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مكافحة المخدرات: القبض على شخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مكافحة المخدرات: القبض على شخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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أمانة الشرقية تُثقف 3200 منشأة تجارية خلال مبادرة “ممتثل”

أمانة الشرقية تُثقف 3200 منشأة تجارية خلال مبادرة “ممتثل”
http://almnatiq.net/?p=999892
المناطق - واس

أسهمت مبادرة “ممتثل” -التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية في شهر مايو الماضي على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية بجميع مدن ومحافظات المنطقة- في تثقيف وتوعية 3200 منشأة تجارية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع مستوى الوعي بالمبادرة، بمشاركة 2180 متطوعاً، إضافة إلى المساعدة في الأعمال الرقابية.
وتعتمد المبادرة على رفع مستوى الامتثال والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية، وتحفيز المنشآت من خلال تطوير وتحسين آلية العمل في بيئة آمنة وصحية، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر الحضور في الأماكن العامة وتفعيل أدوارهم ما بين توعية وأعمال رقابية بأعلى معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته، وتعزيز الجوانب الرقابية والوقائية.

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