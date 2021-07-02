أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم , تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية.
وبيّن أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد ووادي الفرع ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
كما أصدر المركز تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع، تضمنت ارتفاعا في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية, تستمر حتى الساعة 9 مساء.
“الأرصاد”: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة وارتفاع في الأمواج بينبع
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم , تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية.
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