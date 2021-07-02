احدث الأخبار

هبطت اضطراريا في المحيط.. أزمة جديدة للطائرة “سيئة السمعة”
أبرز المواد
 بينهم وزراء سابقون.. المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت يبدأ بملاحقة سياسيين وأمنيين
أبرز المواد
 انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا (فيديو)
أبرز المواد
 إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس
أبرز المواد
 صحة جازان تقدم خدمات لقاحات كورونا للطلاب والطالبات
منطقة جازان
 “الأرصاد”: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة وارتفاع في الأمواج بينبع
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الشرقية تُثقف 3200 منشأة تجارية خلال مبادرة “ممتثل”
المنطقة الشرقية
 مكافحة المخدرات: القبض على شخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
منطقة الرياض
 البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية
منطقة القصيم
 مجلس الأمن يرد على مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة
أبرز المواد
 فلكية جدة: تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم كوكب الزهرة أمام حوالي 60 نجماً
علوم وتكنولوجيا
 مذبحة سلاحف ودلافين وحيتان في سريلانكا بعد حادث سفينة.. ماذا حدث بالضبط؟
أبرز المواد
هبطت اضطراريا في المحيط.. أزمة جديدة للطائرة “سيئة السمعة”

هبطت اضطراريا في المحيط.. أزمة جديدة للطائرة “سيئة السمعة”

أبرز المواد
بينهم وزراء سابقون.. المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت يبدأ بملاحقة سياسيين وأمنيين

بينهم وزراء سابقون.. المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت يبدأ بملاحقة سياسيين وأمنيين

أبرز المواد
انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا (فيديو)

انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا (فيديو)

أبرز المواد
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس

أبرز المواد

“الأرصاد”: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة وارتفاع في الأمواج بينبع

“الأرصاد”: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة وارتفاع في الأمواج بينبع
http://almnatiq.net/?p=999895
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم , تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية.
وبيّن أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد ووادي الفرع ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
كما أصدر المركز تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع، تضمنت ارتفاعا في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية, تستمر حتى الساعة 9 مساء.

روابط ذات صلة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف جاهزيتها واستعداداتها مع قُرب موسم الحج لعام 1442هـ

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف جاهزيتها واستعداداتها مع قُرب موسم الحج لعام 1442هـ
رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل القنصل العام لدولة باكستان لدى المملكة

رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل القنصل العام لدولة باكستان لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*