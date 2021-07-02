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انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا (فيديو)

انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا (فيديو)

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انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا (فيديو)

انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=999904
المناطق - وكالات

فقد شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح وحروق مختلفة نتيجة الانفجار والحريق الذي أعقبه في مصفاة “بتروميديا” ​​للنفط بالقرب من مدينة كونستانتا الساحلية شرقي رومانيا.

ووقع الحادث في مصفاة نفط تعتبر الأكبر في البلاد وواحدة من أكبر المنشآت من نوعها في أوروبا الشرقية، بعد ظهر اليوم الجمعة، ويحاول رجال الإنقاذ احتواء الحريق والعثور على الموظف المفقود، فيما نقل المصابون الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوصت خدمة الطوارئ المحلية المواطنين بمغادرة المنطقة الخطرة خشية حدوث انفجار آخر والتسمم، كما نصحت سكان البلدات المجاورة بالبقاء في منازلهم وعدم فتح النوافذ.

وشاهد آلاف السائحين عمودا أسود من الدخان يتصاعد في السماء فوق المصنع، متجها بفعل الرياح نحو البحر.

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