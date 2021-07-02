وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية يتفقد مركز اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في محافظة حفر الباطن

المناطق - حفر الباطن

تفقد وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله مفرح عسيري ويرافقه مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي مركز اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في محافظة حفر الباطن

للاطلاع على سير العمل والإجراءات التنظيمية والخدمات المقدمة للمستفيدين .

والجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن بدأت الأسبوع الماضي في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.

ودعت صحة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.