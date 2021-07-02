مصر أمام السعودية وتونس تواجه الجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب

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المناطق - واس

تقام غداً مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً المقامة منافساتها في القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وفي المباراة الأولى يلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب السعودي على ملعب القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب تونس مع نظيره المنتخب الجزائري على ملعب القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
يذكر أن المباراة النهائية للبطولة تقام في الثامنة مساءً يوم الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي بين الفائز من مباراتي الدور نصف النهائي.

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