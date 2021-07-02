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صحة جازان تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من “12-18” عاماً بلقاح “فايزر”

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صحة جازان تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من “12-18” عاماً بلقاح “فايزر”

صحة جازان تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من “12-18” عاماً بلقاح “فايزر”
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=999937
المناطق - واس:

بدأت صحة جازان في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.
ودعت صحة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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