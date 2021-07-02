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توقعات بطقس شديد الحرارة على معظم المناطق غدًا

توقعات بطقس شديد الحرارة على معظم المناطق غدًا
http://almnatiq.net/?p=999939
المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، وكذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المركز أن السماء تكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن؛ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 17 درجة.

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