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انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق

انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق
http://almnatiq.net/?p=999942
المناطق - وكالات:

شهد العراق منذ فجر اليوم (الجمعة) انقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء، في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.

وخيّم الظلام على محافظات العراق، ما عدا المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية، بينما ذكر معاون مدير كهرباء النجف الأشرف، المهندس علي جنجول، وفقا لـ”وكالة الأنباء العراقية”، أن الكهرباء انقطعت في عموم البلاد.

وأكد أن هناك أسبابا عديدة وراء هذا الانقطاع، منها قلة تجهيز الغاز والاستهدافات المتكررة لخطوط نقل الطاقة، فيما أعلن محافظ النجف لؤي الياسري عودة 130 ميغا واط إلى الخدمة، مؤكدًا تشغيل خطوط الطوارئ تباعا للمستشفيات وشبكات الماء والمجاري.

الجدير بالذكر أن خطوط الطاقة في العراق تعرضت مؤخرًا لهجمات، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، ومن أبرز المحطات التي تعرضت للتخريب محطة صلاح الدين الحرارية وأبراج كهرباء قرب منطقة “خان بني سعد”، فيما وجهت السلطات أصابع الاتهام إلى تنظيم “داعِش” بهذه الاعتداءات.

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