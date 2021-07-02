ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لــ 18.1 مليون

المناطق - الرياض:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 18,118,196 جرعة.

وأشارت البيانات أن من بين الجرعات 16.45 مليون جرعة أولى، و1.65 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.35 مليون شخص.

وأوضحت أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 174 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.