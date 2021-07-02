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“تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية

“تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية

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“تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية

“تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية
http://almnatiq.net/?p=999951
المناطق - وكالات:

كشفت شركة “تليجرام” عن إطلاق ميزة محادثات “الفيديو” الجماعية، في تحديثها الأخير لتطبيقها للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد عام من إعلانها قرب إطلاق الخدمة.

وأوضحت الشركة أن الخاصية الجديدة ستُتاح لمستخدمي “التليجرام” على أي جهاز، سواء كان “آيفون” أو “أندرويد” أو جهاز كمبيوتر.

وأشارت إلى أنها أطلقت هذه الخدمة بشكل مميز عن غيرها، حيث تتيح اتصال فيديو لثلاثين مشاركاً كحد أقصى، مع إمكانية أن يكون هناك في نفس الغرفة عدد لا محدود من المشاركين صوتياً.

وبينت أن هذه الخاصية قد تكون مناسبة للفعاليات التي يكون فيها مجموعة محددة من المتحدثين التي تستهدف عدداً لا محدوداً من الجمهور، لافتة إلى أنها ستعمل على رفع السقف لأكثر من ثلاثين مشاركاً.

وذكرت الشركة بعض الإضافات المميزة الخاصة بخدمة المكالمات الجماعية، من بينها إمكانية تثبيت اتصال فيديو ليكون هو الفيديو الرئيسي الذي يظهر للجميع، كما يمكن لأي عضو مشاركة شاشة حاسوبه بجانب اتصاله بالفيديو.

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