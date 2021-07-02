احدث الأخبار

مسؤول أمريكي يؤكد أن بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” ترحب بدعوة المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه
أبرز المواد
 “تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية
أبرز المواد
 “الحج والعمرة” توفر مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لــ 18.1 مليون
أبرز المواد
 انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق
أبرز المواد
 توقعات بطقس شديد الحرارة على معظم المناطق غدًا
أبرز المواد
 صحة جازان تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من “12-18” عاماً بلقاح “فايزر”
أبرز المواد
 حائل: ضبط (5) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة حائل
 مصر أمام السعودية وتونس تواجه الجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب
أبرز المواد
 وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية يتفقد مركز اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في محافظة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 اكتشاف قارة غارقة أكبر من أستراليا تحت آيسلندا!
أبرز المواد
مسؤول أمريكي يؤكد أن بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق

مسؤول أمريكي يؤكد أن بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق

أبرز المواد
“التعاون الإسلامي” ترحب بدعوة المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه

“التعاون الإسلامي” ترحب بدعوة المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه

أبرز المواد
“تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية

“تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية

أبرز المواد
“الحج والعمرة” توفر مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج

“الحج والعمرة” توفر مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج

أبرز المواد

مسؤول أمريكي يؤكد أن بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق

مسؤول أمريكي يؤكد أن بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق
http://almnatiq.net/?p=999957
المناطق - وكالات:

قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق”.

وأكد المسؤول لصحيفة “واشنطن بوست” على أن “بايدن” قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات إيران.

ونقل عن “بايدن” تأكيده على أن “مهاجمة الأمريكيين في العراق لها عواقب”.

وأضاف المسؤول: “حذرنا إيران عبر قنوات دبلوماسية من دعم ميليشيات في العراق، والرد على ميليشيات إيران في العراق للردع وليس للتصعيد”.

وأوضح المسؤول الأمريكي عن رصد تطور تكنولوجي متزايد في هجمات ميليشيات إيران ضدنا في العراق.

روابط ذات صلة

“التعاون الإسلامي” ترحب بدعوة المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه

“التعاون الإسلامي” ترحب بدعوة المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه
“تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية

“تليجرام” تعلن إطلاق محادثات الفيديو الجماعية بمميزات إضافية
“الحج والعمرة” توفر مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج

“الحج والعمرة” توفر مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*