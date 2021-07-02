مسؤول أمريكي يؤكد أن بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق

المناطق - وكالات:

قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق”.

وأكد المسؤول لصحيفة “واشنطن بوست” على أن “بايدن” قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات إيران.

ونقل عن “بايدن” تأكيده على أن “مهاجمة الأمريكيين في العراق لها عواقب”.

وأضاف المسؤول: “حذرنا إيران عبر قنوات دبلوماسية من دعم ميليشيات في العراق، والرد على ميليشيات إيران في العراق للردع وليس للتصعيد”.

وأوضح المسؤول الأمريكي عن رصد تطور تكنولوجي متزايد في هجمات ميليشيات إيران ضدنا في العراق.

