الكويت تسجل 1895 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1775

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سجلت الكويت خلال الساعات ال24 الماضية 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1775 حالة شفاء و16 حالة وفاة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 360406 ، وبلغ إجمالي المتعافين بالمرض 339604 في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة 1995.