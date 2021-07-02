صحة الشرقية تغلق مختبرًا مخالفًا لتدابير “كورونا” في الخبر

المناطق - فتحيه عبدالله:

تمكنت فرق الرقابة التابعة لإدارة الالتزام في صحة الشرقية من خلال الزيارات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ضبط مركز مختص لم يتلزم بتطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بتعليمات وتعاميم وزارة الصحة وتوجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بجائحة كورونا مما دعا اللجنة إلى إغلاق المنشأة واتخاذ الاجراءات النظامية بحقها.



وتؤكد صحة الشرقية بأن فرق التفتيش مستمرة بمراقبه ومتابعه المنشآت الصحية ونشر الوعي للجميع في ظل توجيهات ومتابعة سعادة مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركزالقيادة والتحكم الدكتور ابراهيم العريفي ومساعد المدير للالتزام الدكتور طلال الدهري.