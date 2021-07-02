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البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية

أبرز المواد

إقبال كبير من الطلاب في الحصول على لقاح كورونا استعداداً للعودة الحضورية

إقبال كبير من الطلاب في الحصول على لقاح كورونا استعداداً للعودة الحضورية
http://almnatiq.net/?p=999979
المناطق - واس:

بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة الإنسان؛ حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، البالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالباً وطالبةً، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

ودعت وزارة التعليم منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة كافة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وتشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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