“5” محاضرات دينية وتوعوية في دار التربية الاجتماعية للبنات بالرياض

المناطق - الرياض:

نفذت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الأخيرة خمس محاضرات دينية وتوعوية لمستفيداتها المشمولات بالرعاية داخلها.

وتناولت المحاضرات التي اقيمت مع تطبيق قوانين التباعد العديد من المحاور عن “فضل الذكر، قواعد التجويد وتصحيح التلاوة، فضل صيام الأيام البيض، رجل الأمة محمد صل الله عليه وسلم، بالإضافة إلى محاضرة توعوية أخرى عن العادات الصحية وكيفية الحفاظ عليها و صاحب المحاضرات عروض مرئية متنوعة واجابة على استفسارات الحضور.

يذكر ان دار التربية للبنات بالدرعية هي إحدى دور الإيواء التي تقدم جميع أنواع الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية للفئات المشمولة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الأيتام بالإضافة إلى خدمة الإيواء.