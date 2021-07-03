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حرارة الكويت تقترب من «الغليان».. 53.5 مئوية في الظل و70 تحت الشمس

حرارة الكويت تقترب من «الغليان».. 53.5 مئوية في الظل و70 تحت الشمس
http://almnatiq.net/?p=999991
المناطق - وكالات:

أعلن مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لـ«الراي» عن وصول درجة الحرارة اليوم وأمس إلى 53.5 درجة مئوية في بعض مناطق الكويت، متوقعاً انخفاض درجة الحرارة الى معدلاتها الطبيعية يوم الأحد المقبل، بحيث تتراوح ما بين 48 و49 درجة مئوية.

وقال القراوي إن مقياس درجة الحرارة التي يتم تسجيلها والاعلان عنها هي يتم اخذها في الظل، أما بخصوص درجة الحرارة تحت اشعة الشمس فإن ادارة الارصاد الجوية لا تستخدم هذه المقاييس ولكن يمكن قراءاتها من اجهزة السيارات وغيرها من الاجهزة الاخرى، حيث تتراوح درجة الحرارة تحت اشعة الشمس خلال اليوم ما بين 65 و70 درجة مئوية.

وأوضح القراوي ان قراءات وتسجيل درجة الحرارة تؤخذ عالميا وفق آلية موحدة وهي قياس درجة حرارة الهواء في الظل.

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