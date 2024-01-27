آبل تبرر تقييد تحميل التطبيقات من خارج آب ستور عالميا

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أعلنت آبل مجموعة من التغييرات الكبرى في أنظمة تشغيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وستكون تلك التغييرات مقتصرة فقط على المستخدمين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.

وتشمل التغييرات الجديدة إتاحة تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور، والسماح بمتاجر التطبيقات البديلة، وإتاحة طرق دفع متعددة، وغيرها من التغييرات التي أُجبرت آبل عليها، بسبب قانون الأسواق الرقمية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات التقنية.

وبررت آبل عدم إتاحة تلك التغييرات على نطاق عالمي خارج دول الاتحاد الأوروبي في وثيقة منشورة عبر موقعها الرسمي بقولها إن تلك التغييرات تسبب أخطار ملحوظة للمستخدمين والمطورين، إذ تقدم “سبلًا جديدة للبرامج الضارة والاحتيال والمحتوى الضار غير المشروع، وغيرها من تهديدات الخصوصية والأمان”.

وأضافت آبل أن تلك التغييرات تضعف قدرتها على “اكتشاف التطبيقات الضارة ومنعها واتخاذ إجراءات ضدها”، كما ستؤثر سلبًا في دعم المستخدمين المتأثرين بمشكلات التطبيقات التي تُحمّل من خارج متجر آب ستور، على حد زعمها.

وذكرت الشركة أنها سوف تجعل تلك التغييرات مقتصرة فقط على الاتحاد الأوروبي؛ لأنها “تشعر بالقلق إزاء تأثيرها في خصوصية تجربة المستخدمين وأمنهم”.