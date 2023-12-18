“آبل” تحارب “الاختراق” بالتشفير التام

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تعول شركة “آبل”، على توعية المُستخدمين في التوسع بالاستخدام اليومي للتشفير التام بين الطرفين؛ لمواجهة مخاطر اختراق الاتصالات والبيانات التي زادت الفترة الماضية.

وتستند الشركة في هذا التوجه إلى وجود زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد بيانات المُستخدمين المخزنة على خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى زيادة عمليات القرصنة التي تستهدف منصات الحوسبة السحابية والخدمات الأخرى.

واعتبرت أن عملية التشفير التام التي يمكن تفعيلها بين الطرفين للملفات التي يتم تخزينها على خوادم الحوسبة السحابية تُساعد في قصر الوصول إلى الملفات والاطلاع عليها على الأشخاص الذين يحددهم صاحب الملفات فقط.

ولن تتمكن الشركة الموفرة لخدمة الحوسبة من الاطّلاع على تلك الملفات، إلى جانب القراصنة الذين يتمكنون من الوصول إلى خوادم هذه الشركة أو الوصول إلى الملفات المشفرة طرفياً.